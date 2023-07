1 Die Türkei verkauft so viele Waffen wie noch nie. Davon profitiert auch Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Foto: AFP/Adem Altan

Mit den Milliardengewinnen der Rüstungsindustrie soll auch die Wirtschaftskrise in der Türkei überwunden werden. Davon profitiert Präsident Recep Tayyip Erdogan, viele Wähler sind stolz auf die Erfolge der Branche.









Von Saudi-Arabien bis zum Kosovo: Alle wollen türkische Kampfdrohnen. Aus dem Ausland gebe es eine riesige Nachfrage, sagte Selcuk Bayraktar, Chef des Drohnenherstellers Baykar, jetzt bei der Rüstungsmesse Idef 23 in Istanbul. Die Türkei verkauft so viele Waffen wie noch nie. Bayraktars gute Geschäfte erfreuen seinen Schwiegervater, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan: Die Milliardengewinne der Rüstungsbranche helfen, die Wirtschaftskrise in der Türkei zu überwinden. Auch politisch ist der Boom gut für Erdogan, denn viele Wähler sind stolz auf die Erfolge der türkischen Rüstungsindustrie.