1 Ein Bild, das täuscht: In den Beständen der Bundeswehr – hier Leopard-Kampfpanzer und ein Puma-Schützenpanzer – klaffen wegen der Rüstungshilfe für die Ukraine Lücken. Foto: dpa/Philipp Schulze

Was sie an die Ukraine abgibt, soll der Bundeswehr ersetzt werden. Doch komplizierte Beschaffungsverfahren kosten Tempo. An Ideen, dem abzuhelfen, mangelt es nicht.











Die Bundeswehr hat auch gut zwei Jahre nach Ausweitung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Mühe, Lücken in ihrer Ausstattung zu schließen. Lücken, die nicht zuletzt durch die Abgabe von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine entstanden sind. Die nach wie vor komplizierten Beschaffungsverfahren kosten Tempo in der Reaktion auf die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufene Zeitenwende.