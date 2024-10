Rüstungsexporte: Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen an Israel an

Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen an Israel an

1 Olaf Scholz wehrte sich im Bundestag gegen Kritik der Union, die der Bundesregierung mangelnde Unterstützung Israels vorwarfen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Die Bundesregierung steht hinter Israel - aber wie weit reicht die Unterstützung bei Waffenlieferungen? Auf Vorwürfe aus der Opposition reagiert Olaf Scholz mit klaren Worten.











Berlin - Kanzler Olaf Scholz hat weitere deutsche Waffenlieferungen an Israel angekündigt. "Wir haben Waffen geliefert, und wir werden Waffen liefern", sagte der SPD-Politiker in der Debatte des Bundestags zum Jahrestag des Überfalls der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Der Kanzler betonte dabei ausdrücklich, er spreche als Abgeordneter.