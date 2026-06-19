Panzer gegen Panzer, ganz ohne Menschen vor Ort? Bis zur menschenleeren Schlacht dauert es zwar noch. Doch Firmen tüfteln an autonomen Unterstützungsfahrzeugen, manche mit Kanone bewaffnet.
Villepinte - Europas Rüstungsbranche setzt verstärkt auf Militärfahrzeuge, die keinen Fahrer an Bord haben. Mit KI-Funktionen ausgestattet kurven die Panzer und Multifunktionsfahrzeuge selbstständig durch das Gelände, um Minen zu räumen, Verwundete zu bergen oder Nachschub zu liefern. Bewaffnet sind manche dieser Fahrzeuge auch, mit Bordkanone oder Raketenwerfer. Damit sollen etwa Drohnen abgeschossen werden.