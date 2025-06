Rüstungsausgaben: Eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft

1 Die Europäer sollen sich in Zukunft nicht mehr verstecken müssen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte verkündet, dass sich alle Mitglieder beim Gipfel in Den Haag auf das Fünf-Prozent-Ziel festlegen werden. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

Beim Nato-Gipfel in Den Haag soll eine Steigerung der Militärausgaben auf fünf Prozent beschlossen werden. Diese Entscheidung bedeutet mehr als den bloßen Kauf von Waffensystemen.











Spanien ist von Russland sehr weit entfernt. Die Geografie beeinflusst in diesem Fall das Gefühl der Bedrohung. Das ist einer der Gründe, weshalb sich die Regierung in Madrid innerhalb der Nato gegen die drastische Erhöhung der Rüstungsausgaben stemmt. Einen anderen Blick auf Moskau haben natürlich die baltischen Staaten oder Polen, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine findet direkt vor deren Haustür statt. Fünf Prozent des Bruttoinlandprodukte (BIP) sollen die Mitglieder der Verteidigungsallianz deshalb in Zukunft in ihre Verteidigung investieren, das soll am Mittwoch auf dem Nato-Gipfel in Den Haag beschlossen werden. Generalsekretär Mark Rutte spricht von einem „historischen Schritt“, doch die Ausgangslage könnte unterschiedlicher nicht sein: Litauen bewegt sich schon jetzt in Richtung sechs Prozent, während Spanien im Moment knapp über einem Prozent dümpelt.