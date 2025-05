1 Porsche SE sieht viel Potenzial in den Drohen der Firma Quantum Systems. Foto: QS

Um dem Verlust durch die Kernbeteiligungen bei Porsche und VW etwas entgegenzusetzen, investiert die Holding in ein Rüstungsunternehmen.











Die Zahlen bei Porsche SE gehen in den Keller. Das fängt schon bei der Teilnehmerzahl der Hauptversammlung der Holding an. Waren es vor ein paar Jahren noch 4000 bis 5000 Aktionäre, die an den Präsenzveranstaltungen teilgenommen hatten, sind es bei der am Freitag erneut virtuell ausgerichteten HV gerade einmal knapp 300.