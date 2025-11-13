Rüstung: Europas schwieriger Weg zum wehrhaften Kontinent

Die EU will wegen der Bedrohung durch Russland aufrüsten. Bisher gibt es viele Pläne, wenige konkrete Schritte und viele Fragen bei der Finanzierung.
An Warnungen fehlt es nicht: Russland wird sehr bald in der Lage und womöglich auch Willens sein, einen Nato-Staat anzugreifen. Politiker, Wissenschaftler und Militärexperten halten ein solches Schreckensszenario für nicht mehr ausgeschlossen. „Europa muss endlich aufwachen“, drängt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und fordert eine „europäische Sicherheitsarchitektur“. Nicht nur der Überfall Moskaus auf die Ukraine ist für sie Grund zu größter Sorge, auch die Unterstützung der USA im Kriegsfall scheint nicht mehr gesichert.