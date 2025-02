Rüstung: Europa investiert in seine Verteidigung

1 Europa muss sich immer häufiger gegen hybride Angriffe verteidigen – etwa hier in der Ostsee. Foto: dpa/Hendrik Osula

Europa will mehr in die eigene militärische Verteidigung investieren. Aus diesem Grund treffen sich am Montag die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu einem Sondergipfel. Die EU müsse „ein stärkerer transatlantischer Partner auch im Nato-Kontext“ werden, heißt es in einem Einladungsschreiben des EU-Ratspräsidenten Antonio Costa. Und der frühere portugiesische Regierungschef machte deutlich, dass bloße Absichtserklärungen in Zukunft nicht mehr genügen. Nötig seien „erhebliche zusätzliche Investitionen in die Verteidigung“.