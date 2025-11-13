Rüstung: Ein Kraftakt für die Bundeswehr

Deutschland will mehr Waffen, mehr Soldaten und mehr Kasernen. Der geplante Ausbau betrifft alle Bereiche der Streitkräfte.
Vor der Bundeswehr liegt ein Kraftakt. Deutschland will seine Verteidigungsfähigkeit erhöhen und dazu braucht es nicht nur bis zu 60 000 Soldaten mehr und zusätzliche Waffen. Mit einem Milliardenaufwand sollen zudem mehr Kasernen, mehr Kapazitäten für Ausbildung und Logistik und mehr Aufklärungsfähigkeiten aufgebaut werden. Wie das umgesetzt werden soll, ist weitgehend unklar. Die Diskussion über eine allgemeine Wehrpflicht ist nur ein Vorgeschmack dessen, was auch die Gesellschaft erwarten wird. Hier ein kurzer Überblick, was das für die einzelnen Teilstreitkräfte bedeuten könnte: