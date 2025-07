Rührender Abschied bei Instagram: Jan Josef Liefers und Anna Loos trauern um ihren Hund Tony

1 Jan Josef Liefers und Anna Loos sind seit 2004 verheiratet. Foto: ddp/Geisler/Frederic Kern

Jan Josef Liefers und Anna Loos haben nach 16 Jahren Abschied von ihrem Hund Tony genommen. Bei Instagram widmen sie ihm rührende Zeilen.











Das Schauspielerpaar Jan Josef Liefers (60) und Anna Loos (54) trauert um seinen langjährigen Weggefährten. In einem Instagram-Post geben die TV-Stars jeweils bekannt, dass ihr Hund gestorben ist. "Vor 16 Jahren, etwa ein halbes Jahr alt, hatte Tony es schon in die 'New York Times' geschafft", blickt Jan Josef Liefers zurück. "Er saß neben mir auf der Theke der Bar Lebensstern in Berlin, als der Fotograf auf den Auslöser drückte. Die Bar gibt es auch nicht mehr. We miss our best buddy so much. Gute Reise, mein Tony boy." Dazu veröffentlichte der "Tatort"-Star ein Bild, auf dem ein Foto des Vierbeiners, seine Leine und eine Kerze zu sehen sind.