Der "Tatort: Königinnen" am Pfingstsonntag beschert ein Wiedersehen mit Batic und Leitmayr, die sich im April nach 35 Jahren verabschiedet haben. Kollege Harald Krassnitzer, selbst scheidender Wiener "Tatort"-Kommissar, findet rührende Worte für das Duo.
Wer die Münchner Kult-Ermittler Ivo Batic (Miroslav Nemec, 71) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 67) seit ihrem großen Abschied im April schon vermisst hat, bekommt am Pfingstsonntag (24. Mai) die Chance auf ein Wiedersehen: Das Erste wiederholt den "Tatort: Königinnen" aus dem Jahr 2022. Batic und Leitmayr ermitteln im Produktköniginnen-Kosmos. Die Filmmusik steuerte Stefan Dettl mit seiner Band LaBrassBanda bei, inklusive eines Cameo-Auftritts auf einer Stadl-Bühne.