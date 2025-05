Rührende Worte nach Outing: Liebe alle meine Kinder: Robert De Niro unterstützt trans Tochter

In einem ebenso prägnanten wie liebevollen Statement hat Hollywoodstar Robert De Niro (81) zu der Tatsache Stellung bezogen, dass sich eines seiner Kinder als trans geoutet hat. Laut der US-amerikanischen Seite "Variety" heißt es vonseiten des zweifachen Oscarpreisträgers: "Ich liebte und unterstützte Aaron als meinen Sohn, und jetzt liebe und unterstütze ich Airyn als meine Tochter. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich liebe alle meine Kinder."

In einem Interview mit "Them" teilte die Schauspielerin kurz zuvor mit, dass sie im November letzten Jahres beschlossen hatte, eine Hormontherapie zu beginnen. Darin erklärte sie zudem, dass sie sich Sorgen um ihre engen Beziehungen mache: Ein Teil von ihr fürchte, dass ihre Familie sie "vielleicht immer noch als die Person ansieht, die ich vor der Transition war", so die 29-Jährige. Angesichts der unterstützenden Worte ihres Vaters dürfte sich diese Sorge zumindest in Hinsicht auf den "Taxi Driver"-Star als unbegründet erwiesen haben.

Als "Nepo Baby" verunglimpft

In dem Interview hatte sie bereits lobende Worte für ihren berühmten Vater gefunden und betonte: "Mein Vater war sehr darauf bedacht, dass wir unseren eigenen Weg finden." Dass Boulevardmedien sie trotzdem gerne als "Nepo Baby" verunglimpfen, hält sie deshalb für unfair. Sie will aus eigener Kraft Erfolg haben und ist "dankbar, dass meine beiden Eltern damit einverstanden waren, mich aus dem Rampenlicht herauszuhalten", sagte sie über De Niro und ihre Mutter, Toukie Smith (72). "Sie haben mir gesagt, dass sie wollten, dass ich eine möglichst normale Kindheit habe."

Airyn De Niro, die als Schauspielerin und Model arbeitet, hat sechs Geschwister. Aus der ersten Ehe von Robert De Niro und der Schauspielerin Diahnne Abbott stammen ein Sohn und eine Tochter. Das Paar ließ sich 1988 scheiden. Danach war De Niro zwischen 1988 und 1996 mit dem Model Toukie Smith liiert, aus dieser Beziehung stammen Zwillinge - Airyn hat noch einen gleichaltrigen Bruder. 1997 heiratete De Niro die Schauspielerin Grace Hightower, mit der er einen Sohn und eine Tochter hat. Nach der Trennung des Paares durfte sich der Hollywoodstar noch über ein weiteres Kind freuen: Im April 2023 kam Tochter Gia zur Welt, Mutter ist die Freundin des Schauspielers, Tiffany Chen.