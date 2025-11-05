Nachdem David Beckham von König Charles III. zum Ritter geschlagen wurde, findet Victoria Beckham rührende Worte für ihren Ehemann. Auch Sohn Romeo gratuliert öffentlich - und zahlreiche weitere Prominente schließen sich an.
König Charles III. (76) hat David Beckham (50) am Dienstag auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen. Die Fußballlegende darf sich nun offiziell "Sir" nennen. Bei der Zeremonie waren neben Beckhams Eltern Ted (77) und Sandra (76) auch Ehefrau Victoria Beckham (51) anwesend, die anschließend emotionale Worte an ihren Mann richtete. "David, seit ich dich vor 28 Jahren kennengelernt habe, warst du immer so stolz darauf, dein Land zu vertreten. Ob auf oder neben dem Platz, niemand liebt England oder respektiert unsere Königsfamilie mehr als du. Dich heute vom König ehren zu sehen, ist etwas, das ich für immer in Erinnerung behalten werde", schrieb die Designerin auf Instagram..