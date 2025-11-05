Nachdem David Beckham von König Charles III. zum Ritter geschlagen wurde, findet Victoria Beckham rührende Worte für ihren Ehemann. Auch Sohn Romeo gratuliert öffentlich - und zahlreiche weitere Prominente schließen sich an.

König Charles III. (76) hat David Beckham (50) am Dienstag auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen. Die Fußballlegende darf sich nun offiziell "Sir" nennen. Bei der Zeremonie waren neben Beckhams Eltern Ted (77) und Sandra (76) auch Ehefrau Victoria Beckham (51) anwesend, die anschließend emotionale Worte an ihren Mann richtete. "David, seit ich dich vor 28 Jahren kennengelernt habe, warst du immer so stolz darauf, dein Land zu vertreten. Ob auf oder neben dem Platz, niemand liebt England oder respektiert unsere Königsfamilie mehr als du. Dich heute vom König ehren zu sehen, ist etwas, das ich für immer in Erinnerung behalten werde", schrieb die Designerin auf Instagram..

"Du hast so viel erreicht und bist dennoch derselbe freundliche, bescheidene und fleißige Mann geblieben, den ich vor fast 30 Jahren kennengelernt habe - und dazu noch ein wundervoller Ehemann und Vater", so die vierfache Mutter weiter. Dazu veröffentlichte sie eine Serie von Fotos, die David Beckham bei der Zeremonie mit König Charles sowie gemeinsam mit seiner Familie zeigen. "Ich war noch nie so stolz auf dich wie heute. Sir David Beckham, wir alle lieben dich so sehr."

Victoria designte Beckhams Anzug für den Ritterschlag

Die Modedesignerin ließ für den besonderen Anlass einen maßgeschneiderten Anzug für ihren Ehemann anfertigen, wie sie in einem weiteren Beitrag erklärt. "David trägt das allererste maßgeschneiderte Herrenmode-Stück aus dem Atelier von Victoria Beckham - einen dreiteiligen Cutaway aus britischer Mohairwolle, inspiriert von der zeitlosen Eleganz des britischen Königshauses." Dazu zeigt sie Bilder von David im fertigen Look, bei der Anprobe sowie ein Archivfoto des damaligen Prinz Charles, dessen Outfit als Vorlage diente.

Sie selbst trug zu dem besonderen Anlass ein maßgeschneidertes, marineblaues Kleid von Bela, kombiniert mit einem Hut des britischen Designers Stephen Jones. "Ein Tag, den wir nie vergessen werden", schreibt Victoria Beckham weiter und ergänzt: "Ich bin so stolz auf dich, David, und ich bin dankbar für diesen Moment und für mein unglaubliches Team, das so hart gearbeitet hat, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen."

Auch die drei jüngeren Kinder der Beckhams, Harper (14), Cruz (20) und Romeo (23), begleiteten ihren Vater zur Zeremonie. Romeo postete ein Familienfoto aus Schloss Windsor und schrieb: "Das hat niemand mehr verdient als du, ich liebe dich so sehr." Dazu ergänzte er mit einem Tränen-lachenden Emoji: "Herzlichen Glückwunsch, Sir Dad."

Der älteste Sohn Brooklyn (26) fehlte erneut. In der Vergangenheit hatten britische Medien immer wieder über mögliche Spannungen zwischen den Beckhams und Brooklyn sowie seiner Frau, der Milliardärstochter Nicola Peltz Beckham (30), spekuliert. Das Paar war auch bei David Beckhams 50. Geburtstag im Mai nicht dabei.

Prominente Freunde der Beckhams gratulieren

Unter den Beiträgen gratulierten zahlreiche Fans und Prominente. Der ebenfalls zum "Sir" ernannte britische Leichtathlet Mo Farah (42) schrieb unter David Beckhams eigenen Post: "Bin wie immer stolz auf dich, Kumpel!" Reality-TV-Star Kris Jenner (69) kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch!!!!!", Schauspieler Richard E. Grant (68) applaudierte mit Emojis, und "Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham (51) schwärmte: "Das ist einfach nur magisch! David Beckham strahlt von Weitem bis hierher. Herzlichen Glückwunsch!"

David Beckham selbst veröffentlichte nur ein Bild, das den Moment seines Ritterschlags durch den König zeigt. Dazu teilte er einen längeren Text, in dem er seine Dankbarkeit ausdrückt: "Ich kann gar nicht beschreiben, was für ein besonderer Tag das heute für mich ist - ein Junge aus East London, der von Seiner Majestät dem König zum Ritter geschlagen wurde. Ich bin zutiefst gerührt und unendlich dankbar für diese Ehre."

Nachdem er im Text auf seine Karriere und seine wohltätigen Projekte zurückblickt, richtet er emotionale Worte an seine Familie: "Mein größter Wunsch war es immer, meine Familie stolz zu machen. Meine Eltern und Großeltern, die immer für mich da waren und mir die richtigen Werte wie Fleiß und Respekt vermittelt haben. Meine wundervolle Frau, die seit 28 Jahren an meiner Seite ist, meine größte Stütze und in schweren Zeiten meine Schulter zum Anlehnen war ... ohne sie hätte ich nicht das Leben, das ich geführt habe. Meine wundervollen Kinder, auf die ich so stolz bin - und ich weiß, dass dies auch für sie ein stolzer und inspirierender Tag ist -, sie sind unsere größte Freude im Leben und meine tägliche Inspiration. Ich liebe euch alle so sehr ..."