Rührende Hommage an ihre Großmutter?: Neues Foto von Archie und Lili erinnert an berühmtes Diana-Bild

Harry und Meghan haben ihre Weihnachtskarte 2024 veröffentlicht. Ein Foto mit ihren Kindern erinnert dabei stark an eine berühmte Aufnahme von Prinzessin Diana mit William und Harry aus dem Jahr 1991.

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben ihre diesjährige Weihnachtskarte veröffentlicht - und dabei möglicherweise an Harrys verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), erinnert. Auf dem Foto, das unter anderem "Mail Online" zeigt, sind die Kinder des Paares, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), von hinten zu sehen, wie sie auf ihre Eltern zulaufen. Meghan und Harry haben dabei die Arme weit ausgebreitet.

Die Aufnahme weist erstaunliche Parallelen zu einem berühmten Foto von Prinzessin Diana aus dem Jahr 1991 auf. Damals wurde die "Königin der Herzen" auf dem Deck der königlichen Yacht Britannia fotografiert, wie sie mit ausgebreiteten Armen ihre Söhne William und Harry in Toronto begrüßte.

Prinz Harry: "Das Vermächtnis meiner Mutter"

Dass die Ähnlichkeit der Bilder kein Zufall ist, legt auch Harrys langjähriges Engagement für das Erbe seiner Mutter nahe. Erst im September betonte er bei einer Veranstaltung von "Halo Trust" in New York: "Das Vermächtnis meiner Mutter weiterzuführen, nehme ich sehr ernst."

Die Weihnachtskarte zeigt neben dem Familienfoto auch Highlights aus dem Jahr der Sussexes, darunter Bilder von ihrer viertägigen Kolumbien-Reise im August. Veröffentlicht wurde der Weihnachtsgruß laut Bericht von Royal-Reporter Omid Scobie, einem engen Vertrauten des Paares.

Haarfarbe der Kinder beschäftigt die sozialen Medien

Abgesehen von der Diana-Parallele reagierten Royal-Fans in den sozialen Medien vor allem auf das Aussehen der beiden Kinder, obwohl diese nur von hinten zu sehen sind. "Die Kinder sind so groß geworden", schrieb ein User. Viele Fans bemerkten auch die roten Haare der beiden, die sie offensichtlich von ihrem Vater geerbt haben.

Dabei hatte Harry erst im Oktober verraten, dass sich von der Haarstruktur her andere Gene durchgesetzt haben. "Archie und Lili sind mit dem dicken Haar ihrer Mutter gesegnet... es wird nicht lange dauern, bis Lili auf ihrem Haar sitzen kann," sagte Harry laut der britischen Zeitung bei den WellChild Awards in London.

"Entspannte" Feiertage geplant

Die Sussexes werden die Feiertage in diesem Jahr in ihrer Wahlheimat Kalifornien verbringen. Wie Meghan in einem Interview mit "Marie Claire" verriet, legt die Familie dabei Wert auf ein "entspanntes" Fest: "Wie jede andere Familie verbringen wir Zeit mit einem guten Essen, spielen Spiele - manchmal bringt jemand eine Gitarre mit." Besonders wichtig sei es dem Paar, dass ihre Kinder die "Magie" der Weihnachtstradition erleben können.

Harry und Meghan, die 2020 von ihren royalen Pflichten zurücktraten und in die USA zogen, halten sich mit Informationen über ihre Kinder normalerweise stark zurück. Auch Fotos der beiden gibt es kaum. Als einziges Bild der vierköpfigen Familie in der Öffentlichkeit existiert eine Weihnachtskarte der Sussexes aus dem Jahr 2021.