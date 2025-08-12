Rührende Geste zum Todestag: Billy Crystal gedenkt Robin Williams

Elf Jahre nach Robin Williams' Tod erinnert Billy Crystal mit einem bewegenden Instagram-Post an seinen verstorbenen Freund.
Am 11. August 2014 verstarb Schauspieler Robin Williams (1951-2014). Zum elften Jahrestag von Williams' Tod meldete sich Billy Crystal (77) mit einer berührenden Botschaft zu Wort. Der Schauspieler teilte bei Instagram ein Foto, das ihn und Williams in vertrauter Atmosphäre zeigt - lachend und entspannt am Set ihrer gemeinsamen Komödie "Ein Vater zuviel" (im Original: "Fathers' Day") aus dem Jahr 1997.