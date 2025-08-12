Rührende Geste zum Todestag: Billy Crystal gedenkt Robin Williams

Am 11. August 2014 verstarb Schauspieler Robin Williams (1951-2014). Zum elften Jahrestag von Williams' Tod meldete sich Billy Crystal (77) mit einer berührenden Botschaft zu Wort. Der Schauspieler teilte bei Instagram ein Foto, das ihn und Williams in vertrauter Atmosphäre zeigt - lachend und entspannt am Set ihrer gemeinsamen Komödie "Ein Vater zuviel" (im Original: "Fathers' Day") aus dem Jahr 1997.

"Vermisse dich, mein Freund", schrieb Crystal zu dem Schnappschuss, der die enge Verbindung der beiden Hollywood-Größen dokumentiert. Die Komödie "Fathers' Day" unter der Regie von Ivan Reitman zeigte Williams und Crystal als zwei Männer, die von derselben Ex-Geliebten auf die Suche nach ihrem verschwundenen Sohn geschickt werden - der theoretisch von jedem der beiden stammen könnte. Zum Cast gehörten auch Julia Louis-Dreyfus (64) und Nastassja Kinski (64).

Die Freundschaft zwischen Crystal und Williams reichte über gemeinsame Filmprojekte hinaus. Ab 1986 bildeten sie zusammen mit Whoopi Goldberg (69) das Moderatoren-Trio der Comic Relief USA-Benefizveranstaltungen. Diese regelmäßigen Events der Wohltätigkeitsorganisation sammelten Spenden für obdachlose Menschen.

Zachary Williams würdigt seinen Vater an dessen Geburtstag

Robin Williams' Sohn Zachary Pym Williams (42) hat am 21. Juli seinen Vater bei Instagram gewürdigt. "Heute wäre der 74. Geburtstag meines Vaters gewesen. Jedes Jahr kommt diese Jahreszeit mit einer gewissen Schwere. In nur sechzig Tagen erleben wir den Vatertag, seinen Geburtstag und den Jahrestag seines Todes. Es ist eine komplizierte Zeit. Eine Zeit, die dem Herzen viel abverlangt." Am Ende fügte er an: "An alle, die gerade einen Verlust tragen: Ihr seid nicht allein. Ihr seid Teil einer Reise der Liebe und Verbundenheit, die niemals wirklich endet. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Ich liebe dich für immer."

Der Schauspieler und Comedian Robin Williams nahm sich am 11. August 2014 im Alter von 63 Jahren das Leben. Er litt sein Leben lang an Depressionen und kämpfte immer wieder mit Alkohol- und Drogensucht. Kurz vor seinem Tod soll bei ihm Parkinson und die neurodegenerative Krankheit Lewy-Körper-Demenz diagnostiziert worden sein.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111.