Rührende Geste für Nachfolger: Daniel Radcliffe schrieb emotionalen Brief an neuen Harry Potter

Daniel Radcliffe hat Kontakt zum 11-jährigen Dominic McLaughlin aufgenommen, der ihn als Harry Potter in der neuen HBO-Serie beerben wird. Bei einem TV-Auftritt nannte der 36-Jährige Details.
Der eine spielte von 2001 bis 2011 den wohl berühmtesten Zauberschüler der Welt, für den anderen geht die Reise gerade erst los. In der US-Fernsehsendung "Good Morning America" hat Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (36) über die kommende HBO-Serie gesprochen und ein überraschendes Detail zu seinem Rollennachfolger Dominic McLaughlin (11) enthüllt, der in diesem Jahr als neuer Harry Potter vorgestellt wurde.