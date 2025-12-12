Rührende Aktion in Stuttgart: Kleine Geste, große Wirkung – Studentinnen mit Aktion gegen Einsamkeit im Alter

Eine Botschaft gegen Einsamkeit: Der Social Seniors Club sammelt handgeschriebene Postkarten, um sie an Menschen in Stuttgarter Altersheimen zu verschenken. So kann man mitmachen.
Begonnen hat es mit einem Projekt an der Uni. Die Aufgabe: „Mindful Marketing“. Sarah Gökeler, Sophie Brahner und Liv Bode, die alle drei an der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart studieren, dachten nach, recherchierten – und kamen auf eine Idee, die es während der Corona-Pandemie schon einmal gab: Handgeschriebene Postkarten werden in der Weihnachtszeit in Altersheimen verteilt – eine kleine Freude für Seniorinnen und Senioren in einer Zeit, in der die Einsamkeit vielleicht besonders nagt. Die Studentinnen schrieben die Macherinnen an und holten sich die Erlaubnis, den Social Seniors Club wiederzubeleben.