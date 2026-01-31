Nach 22 Fällen ist Schluss: Christoph Süß verabschiedet sich aus privaten Gründen von "München Mord". Am 31. Januar zeigt das ZDF seinen letzten Auftritt als Kriminalrat Zangel. In "Im Zweifel für den Zweifel" geht es um einen ermordeten Sternekoch und einen Staatsanwalt mit fragwürdigen Methoden.
Schwerer Abschied für Krimifans: Kabarettist, Moderator und Schauspieler Christoph Süß (58) ist ein letztes Mal als Kriminalrat Zangel bei "München Mord" zu sehen. Am Samstag, den 31. Januar, zeigt das ZDF um 20:15 Uhr die Folge "Im Zweifel für den Zweifel" - und damit die Abschiedsepisode eines Publikumslieblings. "Christoph Süß verabschiedet sich aus privaten Gründen aus der Ermittlerriege", heißt es vom Sender.