1 Höhenretter befreien die Passagiere einer Gondel in Rüdesheim. Foto: dpa

In bis zu 14 Metern Höhe mussten die Fahrgäste einer Seilbahn in Rüdesheim über Stunden ausharren. Grund war ein technischer Defekt der Seilbahn.















41 Menschen saßen am Freitagabend in den Gondeln der Seilbahn zwischen Rüdesheim und dem Niederwalddenkmal in Hessen fest. Die knapp 1,4 Kilometer lange Bahn war gegen 17.55 Uhr wegen eines technischen Defekts an der Hydraulik stehen geblieben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Da auch ein manueller Notbetrieb nicht mehr möglich war, mussten die Fahrgäste fast drei Stunden lang in den bis zu 14 Meter über der Erde hängenden Gondeln ausharren. Die Feuerwehr hat die insgesamt 41 Passagiere mittels Drehleitern und Höhenrettern aus 20 Gondeln befreit. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.