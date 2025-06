Rückzug in Folge drei: Keine Flamme: Erster Abbruch bei Bauer sucht Frau International

1 Roger geht auf Distanz zu Anke. Foto: RTL

Olaf aus Portugal ist überfordert von fünf Frauen, bei Roger verschwinden zwei Hofdamen. Auf Bali herrscht derweil "Fifty-Fifty" und in Florida entscheidet ein Schwein über einen Kandidaten. Das passiert in Folge drei von "Bauer sucht Frau International".











Link kopiert



Regenzeit in Namibia in Folge drei der siebten Staffel von "Bauer sucht Frau International" (Montag um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+). Anstatt in die Hofwoche bei ihrem Björn (30) starten zu können, hängen Sarah (27) und Lea (21) durch. Das Gespräch ist "schwergängig", stellt Björn fest. Was vielleicht auch daran liegt, dass er die Namen seiner Hofdamen durcheinander bringt. Als es um das Thema Kinder geht, kommt der Dialog fast völlig zum Erliegen. Sarah will unbedingt Nachwuchs, Björn nicht. Noch nicht zumindest.