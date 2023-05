1 Jürgen Zieger blickt auf 23 Jahre als Oberbürgermeister zurück. Foto: Michael Steinert

Für Esslingen ist es das Ende einer Ära: Jürgen Zieger, seit 1998 Oberbürgermeister der Stadt, hat am Mittwoch seinen Rückzug angekündigt. Bis zum 30. September muss sich die Stadt am Neckar einen neuen Ratschef suchen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Esslingen - Der Esslinger Oberbürgermeister hat an diesem Mittwoch seinen Rückzug angekündigt. „Nach mehr als 23 Jahren im Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Esslingen am Neckar habe ich heute Herrn Regierungspräsidenten Reimer um Versetzung in den Ruhestand zum 30. September dieses Jahres gebeten“, heißt es in einer persönlichen Erklärung. Seine Entscheidung teilte der 66-Jährige zunächst am Dienstagabend den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats und am Mittwoch Medienvertretern mit.