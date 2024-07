Rückzug aus US-Wahlkampf: Özdemir: Bidens Entscheidung hat „großen Respekt verdient“

1 Cem Özdemir sieht Bidens Rückzug auch als Chance. Foto: dpa/Fabian Sommer

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir äußert sich zum Rückzug Joe Bidens aus dem US-Wahlkampf. Der Grünen-Politiker begreift das Ende der Kandidatur auch als Chance.











Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich zum Rückzug von US-Präsident Joe Biden auf dem Wahlkampf geäußert. „Eine Entscheidung, die persönlich tragisch ist, aber großen Respekt verdient“, schrieb der Stuttgarter Politiker auf X, ehemals Twitter. Politisch sei die Entscheidung auch eine Chance für die USA. „Denn die Wahlen im November entscheiden so viel mehr als die Frage, wer künftig in den Vereinigten Staaten regiert“, so Özdemir.