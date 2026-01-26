Rückzug aus der Öffentlichkeit: Schlagerstar Claudia Jung trauert um ihren Ehemann

Schlagerstar Claudia Jung macht einen schweren Schicksalsschlag öffentlich: Ihr Ehemann Hans Singer ist nach einem Krebsleiden gestorben. Die Sängerin zieht sich vorerst komplett zurück und sagt alle Auftritte bis August ab.

Claudia Jung (61) trauert um ihren Ehemann Hans Singer. Wie die Schlagersängerin auf Instagram bekannt gibt, ist er am Freitag im Alter von 64 Jahren gestorben. Der Musikproduzent hatte vor zwei Jahren die Diagnose Krebs erhalten. Seine Erkrankung hatte das Paar bis zuletzt nicht öffentlich kommuniziert.

"Lange Zeit sprach vieles dafür, dass er sich von der schweren Operation gut erholen würde und er mit ein paar Einschränkungen weiterhin ein gutes Leben führen kann", schreibt Jung zu einem gemeinsamen Foto mit ihrem Mann. In der vergangenen Woche habe sich sein Gesundheitszustand jedoch "dramatisch verschlechtert und er ist am Freitag in den frühen Morgenstunden in meinen Armen verstorben".

"Auch ein Teil von mir gestorben"

Seit 1997 war das Paar verheiratet, im selben Jahr kam ihre gemeinsame Tochter Anna zur Welt. Singer brachte zudem einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. "Es fühlt sich an, als sei mit ihm auch ein Teil von mir gestorben und ich kann seit dem keinen klaren Gedanken mehr fassen", so Claudia Jung weiter.

Um sich und ihre Familie zu schützen, "meinen Schmerz zu bewältigen und mein Leben neu aufzustellen", zieht sich die Sängerin daher mitten in ihrem 40. Bühnen-Jubiläumsjahr mit sofortiger Wirkung "für die nächsten Monate" komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Sämtliche Auftritte bis einschließlich August wurden abgesagt.

Trotz des schweren Verlusts ist sich die Sängerin sicher, dass sie auf die Bühne zurückkehren wird, sobald sie sich wieder "stark genug" fühlt. "Wartet auf mich", appelliert sie an ihre Fans.

Claudia Jung gehört seit den 1980er-Jahren zu den festen Größen der deutschen Schlagerszene. Hits wie "Je t'aime mon amour" machten sie zum Star. Von 2008 bis 2013 saß sie außerdem für die Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Erst vor wenigen Wochen hatte sie wegen eines grippalen Infekts mehrere Termine ihrer "40 Jahre Claudia Jung"-Tour verschieben müssen. In demselben Post erklärte sie, die Bronchitis sei inzwischen auskuriert und die Stimme zurück.