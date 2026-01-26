Rückzug aus der Öffentlichkeit: Schlagerstar Claudia Jung trauert um ihren Ehemann

Schlagerstar Claudia Jung macht einen schweren Schicksalsschlag öffentlich: Ihr Ehemann Hans Singer ist nach einem Krebsleiden gestorben. Die Sängerin zieht sich vorerst komplett zurück und sagt alle Auftritte bis August ab.
Claudia Jung (61) trauert um ihren Ehemann Hans Singer. Wie die Schlagersängerin auf Instagram bekannt gibt, ist er am Freitag im Alter von 64 Jahren gestorben. Der Musikproduzent hatte vor zwei Jahren die Diagnose Krebs erhalten. Seine Erkrankung hatte das Paar bis zuletzt nicht öffentlich kommuniziert.