Rücktritt wegen Trump: Chef der US-Börsenaufsicht tritt im Januar zurück

1 Der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler will im Januar zurücktreten. (Archivbild) Foto: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, hat den Rücktritt von seinem Posten für Januar angekündigt - und kommt damit einer Entlassung durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump zuvor. Gensler werde am 20. Januar, dem Tag der Vereidigung Trumps, sein Amt aufgeben, teilte die SEC am Donnerstag in New York mit. Trump ist ein Förderer der Kryptowährungen, denen Gensler kritisch gegenübersteht.