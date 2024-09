Rücktritt des Grünen-Bundesvorstands: So reagieren Koalitionspartner und Opposition

So reagieren Koalitionspartner und Opposition

1 Die Ära Lang-Nouripour bei den Grünen endet. Foto: AFP/AXEL HEIMKEN

Paukenschlag bei den Grünen – der Bundesvorstand, inklusive der Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour, haben ihren Rücktritt angekündigt. Den meisten anderen Parteien nötigt der Schritt Respekt ab.











Selbst von der FDP war nicht viel Häme zu vernehmen, nachdem der Grünen-Bundesvorstand, einschließlich seiner beiden Vorsitzender Ricarda Lang und Omid Nouripour am Mittwochvormittag den geschlossenen Rücktritt verkündet hatte. In der Ampel-Koalition, einer Dauer-Zerreißprobe, nehmen FDP-Politiker schon lang kein Blatt mehr vor den Mund, um den grünen Koalitionspartner zu gängeln – und umgekehrt. Beim Rücktritt des Vorstands jetzt war das etwas anders. Der X-Account von Partei-Polterer Wolfgang Kubicki? Erstaunlich still. Und die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fand sogar Anerkennung für den Schritt. Eine Wende?