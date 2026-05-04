Rückspiel bei Arsenal: Atlético-Trainer Simeone droht letzter Tanz in London

Diego Simeone gilt als die größte «Nervensäge» im Weltfußball. Kaum ein anderer Coach wird im gleichen Maße bewundert und geschmäht wie er. Aber was passiert nach dieser Saison?
Madrid/London - Wenn Atlético Madrid nach zehn langen Jahren endlich wieder nach dem Einzug ins Königsklassen-Finale greift, wird Diego Simeone in der Coaching-Zone wieder alle Register ziehen. Mal leidenschaftlich, mal provokant wird er seine Mannschaft nach vorne peitschen. "All in" will er gehen. Und doch könnte das Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) das Ende einer Ära einläuten.