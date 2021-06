1 Im Rems-Murr-Kreis bleibt es vorerst bei bestehenden Corona-Regeln. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Sonne, Wärme, sinkende Inzidenzzahlen – und die Hoffnung, dass es bald im Rems-Murr-Kreis noch mehr Erleichterungen gibt. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich in Geduld üben.

Rems-Murr-Kreis - Wegen eines neuerlichen Anstiegs der Infektionszahlen wird es im Rems-Murr-Kreis vorerst keine weiteren Lockerungen nach dem Stufenplan des Landes geben. Das hat das Waiblinger Landratsamt am späten Dienstagnachmittag mitgeteilt. Es gelten weiterhin die Regelungen für den Öffnungsschritt 1. Hintergrund ist, dass die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz erneut über den Schwellenwert von 50 gerutscht ist. Das Landesgesundheitsamt meldete für den Kreis am Dienstag einen Wert von exakt 50,1. Am Vortag hatte die auf jeweils 100 000 Einwohner gerechnete Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche noch bei 45,4 gelegen.

Mit der neuen Quote liegt die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis nicht fünf Tage lang in Folge stabil unter 50 – die Zählung beginnt also wieder von vorn.