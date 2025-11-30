Rückschlag für VfB: HSV besiegt Stuttgart in Unterzahl

Über weite Strecken gelingt den personell kräftig durchgemischten Stuttgartern in Hamburg wenig. Und das rächt sich spät.
Der zuletzt formstarke VfB Stuttgart hat im Rennen um die internationalen Top-Ränge durch einen Last-Minute-Gegentreffer einen herben Rückschlag kassiert. Beim zuletzt in der Fußball-Bundesliga fünfmal in Folge sieglosen Hamburger SV kassierten die Schwaben eine 1:2 (0:1)-Niederlage. Die mit einigen Personalwechseln angereisten Stuttgarter agierten beim Aufsteiger über weite Strecken zu harmlos und verpassten es, auf den vierten Tabellenrang zurückzukehren.