Die Band BTS gibt am Samstag ihr großes Comeback-Konzert. Einer der Stars der Gruppe hat sich allerdings am Knöchel verletzt. Was bedeutet das für die Show?

Schlechte Nachrichten für BTS-Fans: Das Label der Gruppe, BigHit Music, hat am Freitag bekannt gegeben, dass sich Bandmitglied RM (31) während einer Probe verletzt hat. Wie "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf das Label weiter berichtet, müsse er deshalb seine Bewegungen beim großen Comeback-Konzert der Band am Samstag einschränken. Laut dem Bericht hat RM eine Knöchelverletzung. Das Label betonte, dass der Musikstar dennoch an der Seite seiner Bandkollegen auf der Bühne stehen werde und sein Bestes geben will, um die Show wie geplant durchzuführen.

Das große Comeback-Konzert Das Konzert der K-Pop-Stars wird mit Spannung erwartet. Es ist ihre erste gemeinsame Show seit über drei Jahren. Der Auftritt, der in Seoul stattfindet, wird live auf Netflix übertragen. Es ist außerdem der erste Auftritt von BTS mit Songs aus ihrem neuen Studioalbum "Arirang", das am 20. März erschienen ist.

Die Mitglieder der Band - RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook und J-Hope - hatten sich 2022 in eine Pause verabschiedet, um sich auf Solo-Projekte zu konzentrieren und ihren in Südkorea verpflichtenden Militärdienst abzuleisten.

Das Comeback-Konzert ist nun der Auftakt für eine große Welttournee von BTS, die im kommenden Monat beginnt. Die Band wird am Samstag auf dem Gwanghwamun-Platz auftreten. Rund 22.000 Fans haben sich Tickets für die Show gesichert, die Behörden gehen aber Medienberichten zufolge davon aus, dass sich mehr als 260.000 Menschen in dem Gebiet versammeln werden.

Doku und große Tour folgen

Am 9. April beginnt die Gruppe dann ihre große Stadiontour. Sie führt BTS nach Nord- und Südamerika, Europa, Australien und in weitere asiatische Länder. Der letzte Auftritt ist bislang für den 14. März 2027 in der philippinischen Hauptstadt Manila geplant. Für Deutschland sind bislang zwei Shows angesetzt: Am 11. und 12. Juli 2026 tritt die wohl bekannteste K-Pop-Band in der Allianz Arena in München auf. Laut "New York Times" könnten Schätzungen zufolge die Einnahmen ihrer Tour die mehr als zwei Milliarden Dollar an Ticketverkäufen von Taylor Swifts "Eras"-Tour übertreffen.

Vor der Tour gibt es für Fans aber noch eine Doku über die Band zu sehen. Etwa eine Woche nach "BTS The Comeback Live | Arirang" startet am 27. März auf Netflix "BTS: The Return". Der Film gewährt Einblicke hinter die Kulissen und begleitet die Band bei der Entstehung von "Arirang".