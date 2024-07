1 Am 27. Mai wurde Shiloh Jolie 18 Jahre alt. Foto: imago/Future Image

Shiloh Jolie-Pitt will den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt loswerden. Nun hat sie dafür den nächsten Schritt gemacht: Sie hat eine Anzeige in einer großen Zeitung veröffentlicht.











Shiloh (18), die Tochter von Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (49), hält offenbar an ihrem Plan fest, Pitt aus ihrem Nachnamen zu streichen. Die 18-Jährige hat nun laut "TMZ" eine Anzeige in der "Los Angeles Times" veröffentlicht, um zu verkünden, dass sie in Zukunft nicht mehr "Pitt" heißen wolle.