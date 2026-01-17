Bayer Leverkusen kommt vor der ersten Champions-League-Woche des Jahres nicht in Schwung. Die TSG Hoffenheim hingegen bestätigt ihre Klasse in dieser Saison.
Sinsheim - Bayer Leverkusen hat den Jahresauftakt in der Bundesliga vollends verpatzt. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand kassierte eine Woche nach dem 1:4 gegen den VfB Stuttgart eine verdiente 0:1 (0:1)-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim. Damit überließ die Werkself einem direkten Rivalen im Kampf um einen Champions-League-Platz die Punkte.