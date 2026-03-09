Rückrufaktion bei Mercedes-Benz: Brennende Mercedes-Akkus – EQA und EQB haben ernstes Problem

Ein Update sollte die Brandgefahr bei zwei Mercedes-Elektromodellen beheben. Doch nun muss die Hochvoltbatterie ausgetauscht werden. Über 50 000 Autos sind betroffen.
Gegner der Elektromobilität führen immer wieder auch dieses Argument an, dass von E-Autos eine größere Brandgefahr ausgehe als von Verbrennerfahrzeugen. Auch wenn dies unabhängige Studien nicht bestätigen können, beeinflussen Fälle von brennenden E-Autos die Kaufentscheidung. Vor allem, wenn jetzt auch eine Marke mit diesem Problem in Verbindung steht, die als Inbegriff für Zuverlässigkeit und Sicherheit gilt: Mercedes.