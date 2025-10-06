Rückruf bei Lidl und Netto: Diese Wurst nicht essen

Bei den beiden Discountern wird aktuell Wurst zurückgerufen. Bei der Haltbarmachung kam es zu einem Fehler.
Betroffen ist eine Charge der „Dicke Sauerländer Bockwurst“ in der 5x80g-Dose der Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG. Betroffen sind lediglich Produkte mit der Chargennummer L-2798183, dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 05.09.2026 und der Uhrzeitangabe „21:00 bis 21:50 Uhr“. Prüfen Sie die Dosen auf diese Angaben. Andere Chargen der Bockwurst sind nicht betroffen und können normal verzehrt werden.