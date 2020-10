1 Betroffene Kunden können das Produkt zurück in den Supermarkt bringen. Foto: Petrovich12 - Adobe Stock

Wegen einem fehlenden Allergenhinweis ruft die Hauser Weinimport GmbH das vorwiegend bei Edeka und Marktkauf vertriebene Produkt „Sangria 7% vol“ zurück. Nach dem Verzehr seien etwa Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Probleme möglich.

Fischach - Die Hauser Weinimport GmbH ruft die vorwiegend bei Edeka und Marktkauf vertriebenen „Sangria 7% vol“ zurück. Grund sei der fehlende Allergenhinweis „enthält Sulfite“, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Kunden erkennen das Getränk an dem Ein-Liter-Karton und den ersten vier Ziffern der Losnummer L6573. Diese Nummer befinde sich neben dem Verschluss an der Verpackungsoberseite.

Wer allergisch auf Schwefel reagiere, könne beim Verzehr etwa Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Probleme bekommen. Kunden, die die Sangria gekauft haben, können sie in den Einkaufsmarkt zurückbringen und bekommen das Geld erstattet. Der Artikel wurde auch in Baden-Württemberg verkauft.