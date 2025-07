Rückruf von Schokolade: Diese beiden Sorten nicht essen

Tom Troupe ist tot "Raumschiff Enterprise"-Star stirbt mit 97 Jahren

Bühnen- und Leinwandstar Tom Troupe ist im Alter von 97 Jahren in seinem Zuhause in Beverly Hills verstorben. Der Schauspieler war in Dutzenden Produktionen zu sehen, darunter auch in "Raumschiff Enterprise" oder "Kobra, übernehmen Sie".