Coca-Cola in Belgien und Luxemburg ruft Produkte zurück, Hintergrund ist ein zu hoher Chloratgehalt. Die Waren sollen auch in Deutschland verkauft worden sein.











Coca-Cola ruft zahlreiche Softdrinks aus Getränkedosen und Glasflaschen zurück. Dies geschehe aufgrund eines zu hohen Chloratgehalts und in Absprache mit den zuständigen Behörden in Belgien und Luxemburg, teilte das Unternehmen in Brüssel mit. Man gehe jedoch von einem sehr geringen Risiko für Verbraucher aus.