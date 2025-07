Rücknahme von Staatsbürgern: Dobrindt will direkt mit Taliban über Abschiebung von Afghanen verhandeln

1 Innenminister Dobrindt (CDU) möchte mit Afghanistan und Syrien Vereinbarungen treffen, um Rückführungen zu ermöglichen (Archivbild). Foto: Kay Nietfeld/dpa

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) strebt direkte Verhandlungen mit der radikalislamischen Taliban-Regierung in Afghanistan über die Abschiebung afghanischer Straftäter aus Deutschland an. „Mir schwebt vor, dass wir direkt mit Afghanistan Vereinbarungen treffen, um Rückführungen zu ermöglichen“, sagte Dobrindt in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem „Focus“. Derzeit fänden Kontakte zu den Taliban nur über Dritte statt. „Eine Dauerlösung darf das so nicht bleiben.“