Rücklagen sind aufgebraucht: Gaby Köster hat finanzielle Probleme

18 Jahre nach ihrem Schlaganfall spricht Gaby Köster offen über Geldsorgen: Die Komikerin lebt nach eigenen Worten vom Dispo und hat ihr Haus beliehen.
Gaby Köster (64) macht ihre schwierige finanzielle Lage öffentlich. 18 Jahre nach dem schweren Schlaganfall, der ihre erfolgreiche Fernsehkarriere beendete, spricht die Komikerin im Magazin "Bunte" über Geldsorgen, die ihr den Schlaf rauben. "Die Rücklagen aus den guten Zeiten sind längst aufgebraucht. Ich lebe vom Dispo und habe mein Haus beliehen", sagt Köster dem Magazin. "Das macht mir wirklich schlaflose Nächte."