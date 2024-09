Rückkehr zur Jubiläumsstaffel: Die Höhle der Löwen: Judith Williams hat Gast-Löwin im Blick

1 Judith Williams gehört dem Rudel seit der ersten Stunde an. Foto: RTL / Boris Breuer

Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum von "Die Höhle der Löwen" ist Judith Williams zurück. Im Interview verrät die Investorin, wie sie ihre Pause verbracht hat und wen sie sich als Gast-Löwin in der Gründershow wünscht.











Judith Williams (52) ist zurück bei "Die Höhle der Löwen" (ab 2. September bei VOX und RTL+). Nach zwei Staffeln Pause schließt sich die Unternehmerin in der Jubiläumsstaffel wieder der Gründershow an. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Investorin, wie sie ihre Pause genutzt hat und benennt eine potentielle Gast-Löwin.