Eigentlich wollte die Freie Evangelischen Schule (FES) in Möhringen von Anfang an ein neunjähriges Gymnasium haben. Doch dafür gab es keine Genehmigung, eine weitere G-9-Modellschule im Privatschulbereich war nicht gewünscht. Also startete die FES mit G 8, inzwischen gibt es Fünft- und Sechstklässler. Sie werden wohl die einzigen sein, die dort nach acht Jahren das Abitur machen. Denn in Baden-Württemberg soll der neunjährige Weg zur allgemeinen Hochschulreife wieder die Regel werden. Das wirkt sich natürlich auch auf die Privatschullandschaft aus. Die Schulleitungen in Stuttgart blicken den nun anstehenden Veränderungen jedoch gelassen entgegen.