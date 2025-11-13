Rückkehr zu französischen Produktionen: Diane Kruger zeigt sich in Paris im weißen Minikleid

Schauspielerin Diane Kruger feierte in Paris die Premiere ihrer neuen Serie "Merteuil" in einem eleganten weißen Spitzen-Minikleid mit ungewöhnlichem Detail, das perfekt zur Serie passte.
Diane Kruger (49) weiß, wie man einen Auftritt inszeniert. Bei der Premiere ihrer neuen Serie "Merteuil" in Paris zeigte sich die Schauspielerin am Mittwochabend in einem Look, der das Thema der Show perfekt aufgriff. Ihr weißes Spitzen-Minikleid mit Rüschenkragen, strukturiertem Rock und vier schmalen Spitzenbändern, die bis zum Boden fielen, erinnerte an die Mode des 18. Jahrhunderts - genau jene Epoche, in der ihre neue Serie spielt.