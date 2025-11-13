Rückkehr zu französischen Produktionen: Diane Kruger zeigt sich in Paris im weißen Minikleid

Schauspielerin Diane Kruger feierte in Paris die Premiere ihrer neuen Serie "Merteuil" in einem eleganten weißen Spitzen-Minikleid mit ungewöhnlichem Detail, das perfekt zur Serie passte.

Diane Kruger (49) weiß, wie man einen Auftritt inszeniert. Bei der Premiere ihrer neuen Serie "Merteuil" in Paris zeigte sich die Schauspielerin am Mittwochabend in einem Look, der das Thema der Show perfekt aufgriff. Ihr weißes Spitzen-Minikleid mit Rüschenkragen, strukturiertem Rock und vier schmalen Spitzenbändern, die bis zum Boden fielen, erinnerte an die Mode des 18. Jahrhunderts - genau jene Epoche, in der ihre neue Serie spielt.

Dazu kombinierte das frühere Model schwarze Söckchen und Pumps. Schwarz mit Pailletten besetzt war zudem ein Schriftzug auf Brusthöhe ihres Oberteils. Auf dem pinken Teppich posierte sie gemeinsam mit ihren Schauspielkollegen für die Fotografen. Die Vorfreude auf den Serienstart war ihr deutlich anzusehen.

Rückkehr zu französischen Produktionen

Mit "Merteuil" kehrt die gebürtige Deutsche nach langer Zeit wieder zu französischsprachigen Projekten zurück. Ihre letzte Rolle in einem französischen Film hatte Kruger 2012 in "Leb wohl, meine Königin". Nun übernimmt sie in der HBO-Produktion die Rolle der Madame De Rosemonde, einer einflussreichen Persönlichkeit der französischen Elite. Die Serie startet am Freitag auf HBO und trägt außerhalb Frankreichs den Titel "The Seduction".

Die Handlung spielt während des Ancien Régime im 18. Jahrhundert und dreht sich um die Intrigen der Marquise de Merteuil und des Vicomte de Valmont, gespielt von Vincent Lacoste (32). Als Prequel zu "Gefährliche Liebschaften" (1988) mit Glenn Close (78) in der Rolle der Marquise Isabelle de Merteuil erzählt die Serie vom Aufstieg der jungen Merteuil, dargestellt von Anamaria Vartolomei (26). Die Synopsis verspricht laut "Mail Online": Um die Heldin der eigenen Geschichte zu werden, muss man manchmal der Bösewicht in anderen Geschichten sein...

Herausforderung historisches Französisch

Obwohl Kruger fließend Französisch spricht, stellte die Serie sie vor unerwartete Schwierigkeiten. Gegenüber "Tech Radar" verriet die Schauspielerin, dass das historische Französisch eine echte Herausforderung darstellte. Die Sprache des 18. Jahrhunderts sei völlig anders als modernes Französisch.

Um ihre Sprechmuskulatur für die altertümliche Aussprache zu trainieren, habe sie einen Stift in den Mund genommen und versucht, damit zu sprechen. Diese ungewöhnliche Übungsmethode sollte helfen, die Muskeln zu lockern.