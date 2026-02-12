Zwei Wochen vor dem Start des "Scrubs"-Reboots hat ABC einen Trailer veröffentlicht. Darin stehen J.D. und Co. vor einer neuen Herausforderung: Sie müssen den Krankenhausalltag mit neuen Assistenzärzten bewältigen.
16 Jahre nach dem Serienende können "Scrubs"-Fans bald wieder in die Welt des Sacred Heart Hospitals eintauchen. Bevor die Revival-Staffel am 25. Februar auf ABC startet, hat der US-Sender einen neuen Trailer veröffentlicht. Darin sind Zach Braff (50), Donald Faison (51), Sarah Chalke (49), John C. McGinley (66) und Judy Reyes (58) in ihren altbekannten Rollen zu sehen - diesmal jedoch mit mehr Erfahrung.