Zwei Wochen vor dem Start des "Scrubs"-Reboots hat ABC einen Trailer veröffentlicht. Darin stehen J.D. und Co. vor einer neuen Herausforderung: Sie müssen den Krankenhausalltag mit neuen Assistenzärzten bewältigen.

16 Jahre nach dem Serienende können "Scrubs"-Fans bald wieder in die Welt des Sacred Heart Hospitals eintauchen. Bevor die Revival-Staffel am 25. Februar auf ABC startet, hat der US-Sender einen neuen Trailer veröffentlicht. Darin sind Zach Braff (50), Donald Faison (51), Sarah Chalke (49), John C. McGinley (66) und Judy Reyes (58) in ihren altbekannten Rollen zu sehen - diesmal jedoch mit mehr Erfahrung.

Zusammen stehen sie vor einer neuen Herausforderung: Die jungen Assistenzärzte müssen eingelernt werden und bereiten noch einige Probleme. "Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Kinder unterrichten soll", fragt sich Dr. Cox (McGinley) und fordert J.D. auf, ihnen ein Mentor zu sein, wie er einst für ihn war.

In einer anderen Szene wird es zwischen J.D. und Elliot (Sarah Chalke) emotional. "Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen", sagt Elliot unter Tränen. "Wir werden das schon herausfinden", bestärkt J.D. sie und reicht ihr ein Papiertuch. Doch auch der Humor kommt nicht zu kurz: Ein kurzer Einspieler zeigt, wie J.D. einen geheimen Handschlag mit Turk (Faison) einübt.

Neue und bekannte Gesichter

Neben den Hauptdarstellern werden auch Robert Maschio (59) als Chirurg Dr. Todd Quinlan und Phill Lewis (57) als Hooch zurückkehren. Ob auch Ken Jenkins (85) und Neil Flynn (65) wieder Dr. Bob Kelso und den mysteriösen Hausmeister mimen, ist bislang nicht bekannt. Klar ist aber: Ex-"Saturday Night Live"-Star Vanessa Bayer (44) übernimmt die Rolle der Sibby, der Leiterin eines Wellness-Programms für die Mitarbeiter des Sacred Heart Hospitals. Neuzugang Joel Kim Booster (37) wird den leitenden Arzt Dr. Eric verkörpern. Neue Assistenzärzte ergänzen den Cast.

Die Originalserie wurde von 2001 bis 2010 in den USA ausgestrahlt. Die Reboot-Staffel startet nun am 25. Februar auf ABC. Daneben sollen die neuen Folgen auch beim Streamingdienst Hulu verfügbar sein. In Deutschland wird mit einer Veröffentlichung bei dem Streaminganbieter Disney+ gerechnet. Insgesamt sollen neun Folgen auf die Serienfans warten.