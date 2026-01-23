Rückkehr von Grünen-Urgestein: Wolf-Dieter Hasenclever kommt zurück zu den Grünen

Früh haderte er mit den Parteiprinzipien, dann kehrte er den Grünen ganz den Rücken. Kurz vor der Landtagswahl tritt Wolf-Dieter Hasenclever der Partei wieder bei. Das sind die Gründe.
Er gehört zu den Gründungserzählungen der Grünen in Baden-Württemberg – wie Winfried Kretschmann. Jetzt kehrt Urgestein Wolf-Dieter Hasenclever in seine Partei zurück. Der Landesverband bestätigte, dass Hasenclever bei seiner Geburtstagsfeier in Tübingen einen Mitgliedsantrag unterschrieben habe. Hasenclever war im November 80 Jahre alt geworden und lebte zuletzt in Berlin. In Tübingen feierte er jetzt mit früheren Wegbegleitern.