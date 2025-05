Rückkehr von Aidlingen nach Aleppo: Syrischer Grillmeister Bashar sagt „Ade“

1 Bashar Kadan gilt in Aidlingen als Musterbeispiel in Sachen Integration. Jetzt will der Syrer in seine Heimat zurückkehren. Foto: Stefanie Schlecht

Vor zehn Jahren kam Bashar Kadan nach Aidlingen. Mit seinem Foodtruck und seiner Hilfsbereitschaft ist er vielen Menschen ans Herz gewachsen. Jetzt will er zurück in sein Heimatland – der Liebe wegen.











Link kopiert



Oh Mann, ist das lecker! Die Kombination aus zartrosa gegrilltem Rindfleisch, Mozzarella, Tomaten, Rucola und Pesto lässt einem schon beim ersten Bissen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Der „Italian Burger“ ist für einige der Stammkunden hier auf dem Aidlinger Rathausplatz das beste Gericht auf Bashar Kadans Speisekarte. Andere schwören auf den Cheeseburger oder die Falafel im Fladenbrot. Wer die Grillspezialitäten noch nicht probiert hat, sollte sich beeilen. Schon Ende Mai will der Syrer Aidlingen „Ade“ sagen und in sein Heimatland zurückkehren – die Liebe ruft.