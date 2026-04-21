Ein besonderer Gastauftritt bei "In aller Freundschaft": Maren Gilzer kehrt nach zwölf Jahren wieder in ihre alte Rolle zurück. Im Interview spricht sie über das Wiedersehen am Set und verrät, ob noch weitere Auftritte in der ARD-Serie folgen könnten.
Comeback bei "In aller Freundschaft": Zwölf Jahre nach ihrem Abschied kehrt Maren Gilzer (66) als Yvonne Habermann in die Sachsenklinik zurück. Das bedeutete ein großes Wiedersehen - vor und hinter der Kamera. "Es war ein großes Hallo und das hat mich sehr gerührt", erzählt Gilzer im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news von ihrem "unglaublich herzlichen" Empfang am Set.