Ein besonderer Gastauftritt bei "In aller Freundschaft": Maren Gilzer kehrt nach zwölf Jahren wieder in ihre alte Rolle zurück. Im Interview spricht sie über das Wiedersehen am Set und verrät, ob noch weitere Auftritte in der ARD-Serie folgen könnten.

Comeback bei "In aller Freundschaft": Zwölf Jahre nach ihrem Abschied kehrt Maren Gilzer (66) als Yvonne Habermann in die Sachsenklinik zurück. Das bedeutete ein großes Wiedersehen - vor und hinter der Kamera. "Es war ein großes Hallo und das hat mich sehr gerührt", erzählt Gilzer im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news von ihrem "unglaublich herzlichen" Empfang am Set.

Ab dem Start der ARD-Serie im Jahr 1998 spielte sie 16 Jahre lang die Krankenschwester Yvonne Habermann. 2014 schied sie aus der Serie aus. Ihre Figur wanderte mit ihrer großen Liebe aus und gab ihren Job in der Sachsenklinik auf. In der Episode "Flammen der Hoffnung", die am 21. April um 21:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, kehrt Gilzer als Yvonne an ihren alten Arbeitsplatz zurück. Diesmal jedoch als Patientin, nicht als Krankenschwester. Dabei hatte Gilzer mit dieser Rolle bereits abgeschlossen. "Es lagen doch zwölf Jahre zwischen meinem letzten Dreh bei 'In aller Freundschaft' und dieser Episodenrolle", so die Schauspielerin. "Damit hatte ich schon gar nicht mehr gerechnet."

"Von einer langen Reise wieder nach Hause kommen"

Trotz der langen Zeit hatte Gilzer keine Schwierigkeiten, wieder in ihre Rolle von damals zu schlüpfen. "Irgendwie hatte ich das Gefühl, als würde ich von einer langen Reise wieder nach Hause kommen", erklärt sie. "Es fiel mir gar nicht schwer, mich wieder in meine alte Rolle einzufühlen." Das würde sie auch gerne wiederholen, sofern die dramatische Entwicklung, die Yvonnes Geschichte nimmt, das zulässt. Gilzer fürchtet, dass sich dies nicht lange weitererzählen lässt. "Aber vielleicht gibt es ja noch eine Geschichte, wie es mit Yvonne weitergeht. Das wäre schön", hofft die Schauspielerin.

In "Flammen der Hoffnung" nimmt Yvonne Habermann einen Termin bei Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) wegen Herzbeschwerden wahr. Dennoch verheimlicht die einstige Krankenschwester ihren ehemaligen Kollegen etwas. Als dann noch ein Feuer in der Sachsenklinik ausbricht, wird es nicht nur für Yvonne lebensgefährlich.

Das macht Maren Gilzer heute

Dem TV-Publikum dürfte Gilzer nach ihrem Abschied bei "In aller Freundschaft" vor allem für ihren Sieg bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Erinnerung geblieben sein. 2015 zog sie in das RTL-Dschungelcamp, wo sie schließlich auch zur Dschungelkönigin gekrönt wurde. Doch sie blieb nicht nur dem Fernsehen treu. "Ich habe in den letzten Jahren von meinem erlernten Beruf als Bauzeichnerin profitiert und Häuser und Wohnungen gebaut oder saniert", erzählt sie im Interview. Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann im hessischen Werra-Meißner-Kreis, wo sie dies fortführen möchte. "Denn hier gibt es viel Potenzial", so die TV-Bekanntheit. "Im Moment renovieren wir unser eigenes Heim."