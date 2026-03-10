Rückkehr nach Super-Bowl-Schweigen: Bad Bunny ist wieder auf Instagram

Wochenlang herrschte Stille auf Bad Bunnys Instagram-Account: kein Bild, kein Post, kein Kommentar. Jetzt hat der Musiker seinen Rückzug von der Plattform beendet und sich auf besondere Art zurückgemeldet: mit einem Geburtstagsbild zum 32.
Die Stille hat ein Ende. Wochen nachdem Superstar Bad Bunny (32) sein Instagram-Profil radikal leergeräumt hatte, ist der puerto-ricanische Musiker auf die Plattform zurückgekehrt . Über seinen offiziellen Account "badbunnypr" erschien am Dienstag ein neues Bild: Der Musiker sitzt vor seinem Geburtstagskuchen mit brennenden Kerzen, ein leises Lächeln im Gesicht. Die Bildunterschrift besteht schlicht nur aus "32" - stellvertretend für sein neues Alter. Innerhalb weniger Stunden sammelten sich bereits über fünf Millionen Likes.