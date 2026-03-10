Rückkehr nach Super-Bowl-Schweigen: Bad Bunny ist wieder auf Instagram

Wochenlang herrschte Stille auf Bad Bunnys Instagram-Account: kein Bild, kein Post, kein Kommentar. Jetzt hat der Musiker seinen Rückzug von der Plattform beendet und sich auf besondere Art zurückgemeldet: mit einem Geburtstagsbild zum 32.

Die Stille hat ein Ende. Wochen nachdem Superstar Bad Bunny (32) sein Instagram-Profil radikal leergeräumt hatte, ist der puerto-ricanische Musiker auf die Plattform zurückgekehrt . Über seinen offiziellen Account "badbunnypr" erschien am Dienstag ein neues Bild: Der Musiker sitzt vor seinem Geburtstagskuchen mit brennenden Kerzen, ein leises Lächeln im Gesicht. Die Bildunterschrift besteht schlicht nur aus "32" - stellvertretend für sein neues Alter. Innerhalb weniger Stunden sammelten sich bereits über fünf Millionen Likes.

Radikaler Abgang nach dem Super Bowl Vorausgegangen war ein plötzliches Instagram-Verschwinden, das die Fangemeinde des Künstlers wochenlang in Aufruhr versetzt hatte. Kurz nach seinem aufsehenerregenden Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls hatte Bad Bunny - bürgerlicher Name Benito Antonio Martínez Ocasio - sämtliche Beiträge auf Instagram gelöscht, sein Profilbild entfernt und allen Accounts entfolgt. Lediglich ein Link zu seiner Website blieb in der Biografie zurück. Ein Statement gab es nicht.

Hintergrund des Abgangs dürfte auch die Kontroverse um seinen Super-Bowl-Auftritt gewesen sein. Während seiner Performance ließ Bad Bunny Flaggen aus dem ganz Kontinent Amerika für sich sprechen, präsentierte einen Football mit der Aufschrift "Gemeinsam sind wir Amerika" und ließ auf einer Leinwand die Worte "Das Einzige, was mächtiger ist als Hass, ist Liebe" erscheinen. Gesungen wurde fast ausschließlich auf Spanisch.

US-Präsident Donald Trump (79) reagierte prompt und wenig schmeichelhaft auf seiner Plattform Truth Social. Er bezeichnete den Auftritt als "absolut schrecklich, eine der schlechtesten aller Zeiten" und beschwerte sich, niemand verstehe "ein Wort von dem, was dieser Typ sagt." Ein Schlag ins Gesicht für das Land sei die Show gewesen, so Trump.