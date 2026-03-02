Während seine Heimat zaghafte Signale für eine Rückkehr sendet, sitzt Spaniens Altkönig Juan Carlos I. inmitten der Eskalation im Nahen Osten in seinem Exil in Abu Dhabi fest. Offenbar ist der 88-Jährige dort aber sicher.
Spaniens Altkönig Juan Carlos I. (88) kann die Vereinigten Arabischen Emirate derzeit offenbar nicht verlassen. Die Eskalation des Konflikts zwischen den USA, Israel und Iran führt zu weitreichenden Sperrungen des Luftraums in der Golfregion. Juan Carlos lebt seit rund fünfeinhalb Jahren im Exil in Abu Dhabi.