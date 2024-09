Rückkehr nach London: Prinz Harry nimmt royale Pflichten wahr

1 Prinz Harry kehrt für die Preisverleihung der Wohltätigkeitsorganisation WellChild am 30. September nach London zurück. Foto: imago images/FAMOUS/JW

Für die Verleihung der WellChild Awards 2024 reist Prinz Harry noch im September zurück nach London. Ob er während seines Aufenthalts - im königlichen Dienst - auch seinen Vater König Charles III. treffen wird, bleibt unklar.











Link kopiert



Trotz seines Rücktritts als arbeitender Royal und dem Umzug in die USA, wird Prinz Harry (40) noch im September nach London zurückkehren, um eine der wenigen royalen Pflichten wahrzunehmen, die dem 40-Jährigen geblieben sind, wie "Daily Mail" berichtet. Dort werde der Herzog von Sussex in seiner Rolle als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation WellChild, die sich für schwerkranke Kinder engagiert, bei der alljährlichen Preisverleihung am 30. September in London teilnehmen. Ob Ehefrau Meghan (43) ihren Mann zu den WellChild Awards 2024 begleiten wird, ist nicht bekannt.