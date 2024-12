1 Teile der Crew der alten Harry-Potter-Filme im Jahr 2009. (Archivbild) Foto: Ian West/PA Wire/dpa

Fast 15 Jahre ist es her, dass der letzte Film der «Harry Potter»-Reihe in die Kinos kam. Nun können Fans einer neuen Adaption entgegenfiebern.











London - Die Produktion der neuen TV-Serie über die Abenteuer von Zauberlehrling Harry Potter soll im Sommer beginnen. Der US-amerikanische Streamingdienst HBO Max kündigte an, dass die Produktion in den Warner-Bros-Studios in Leavesden bei Watford geplant sei.