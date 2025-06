Rückkehr nach 24 Jahren: Sarah Ferguson besucht nach Jahren mit Beatrice wieder Wimbledon

1 Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Fergie in der Royal Box in Wimbledon. Foto: imago images/i Images/Stephen Lock

Schon am ersten Tag von Wimbledon hat es die Promis wieder in die sogenannte Royal Box gezogen. Am Montag wurden unter anderem auch Sarah Ferguson und ihre Tochter, Prinzessin Beatrice, gesehen.











Link kopiert



Am Montag haben die diesjährigen Wimbledon Championships begonnen. Wie es sich für das prestigeträchtige Tennisturnier gehört, wurden rund um das Event bereits zahlreiche Stars gesichtet - unter ihnen auch die erste britische Royal. Wie Bilder vom Court zeigen, nahm Prinzessin Beatrice (36) am 30. Juni in der Royal Box, die geladenen Gästen wie Mitgliedern der Königsfamilie oder bekannten Promis vorbehalten ist, Platz.